09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 09.12.2015 wurde das Hancock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39,651 Hancock-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 521,81 USD, da sich der Wert einer Hancock-Aktie am 08.12.2025 auf 63,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152,18 Prozent angezogen.
Hancock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,29 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Hancock Holding Co.
|54,50
|0,93%
