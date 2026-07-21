NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hancock-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Der Schlusskurs des Hancock-Papiers betrug an diesem Tag 29,40 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 340,136 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 289,12 USD, da sich der Wert einer Hancock-Aktie am 20.07.2026 auf 77,29 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 162,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 6,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at