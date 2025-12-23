NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Hancock-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hancock-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 48,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,063 Hancock-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 65,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,96 USD wert. Damit wäre die Investition 35,96 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Hancock eine Börsenbewertung in Höhe von 5,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at