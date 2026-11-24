Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Lukrativer Hancock-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40,83 USD. Bei einem Hancock-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 244,918 Hancock-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Hancock-Aktien wären am 23.11.2026 14 687,73 USD wert, da der Schlussstand 59,97 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,88 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Hancock belief sich zuletzt auf 4,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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