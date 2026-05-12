Hancock Aktie

Hancock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hancock-Investment verdienen können.

Hancock-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,769 Hancock-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 084,62 USD wert. Damit wäre die Investition um 108,46 Prozent gestiegen.

Hancock war somit zuletzt am Markt 5,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hancock Holding Co.

mehr Nachrichten