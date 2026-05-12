NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hancock-Investment verdienen können.

Hancock-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,769 Hancock-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 084,62 USD wert. Damit wäre die Investition um 108,46 Prozent gestiegen.

Hancock war somit zuletzt am Markt 5,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at