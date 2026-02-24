NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hancock-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 247,372 Anteile im Depot. Die gehaltenen Hancock-Anteile wären am 23.02.2026 16 799,01 USD wert, da der Schlussstand 67,91 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,99 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 5,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at