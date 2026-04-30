NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Hancock-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Hancock am 29.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,80 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 20,00 Prozent gestiegen. Alles in allem zahlt Hancock 153,80 Mio. USD an Aktionäre. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,55 Prozent zugenommen.

Hancock- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Hancock-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 66,63 USD. Für das Jahr 2025 weist der Hancock-Titel eine Dividendenrendite von 2,83 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,74 Prozent.

Hancock-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Hancock via NASDAQ 27,91 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 33,35 Prozent besser entwickelt als der Hancock-Kurs.

Hancock- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,95 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,93 Prozent anziehen.

Kerndaten von Hancock

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Hancock beläuft sich aktuell auf 5,519 Mrd. USD. Hancock verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,24. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Hancock einen Umsatz von 2,006 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 5,67 USD.

Redaktion finanzen.at