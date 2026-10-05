NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Harmonic-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Harmonic-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,14 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 109,409 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 11,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 222,10 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 222,10 USD entspricht einer Performance von +22,21 Prozent.

Harmonic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at