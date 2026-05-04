Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Profitable Harmonic-Anlage?
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04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 29,326 Harmonic-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 344,87 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 01.05.2026 auf 11,76 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 244,87 Prozent.
Zuletzt verbuchte Harmonic einen Börsenwert von 1,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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