Harmonic Aktie

Harmonic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

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Lukrativer Harmonic-Einstieg? 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Harmonic-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3 571,429 Anteile im Depot. Die gehaltenen Harmonic-Aktien wären am 26.06.2026 53 214,29 USD wert, da der Schlussstand 14,90 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 432,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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