Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Harmonic-Investition im Blick
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Harmonic-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,85 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 921,659 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 912,44 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 07.08.2026 auf 11,84 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,12 Prozent.
Harmonic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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