Harmonic Aktie

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WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

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Lohnendes Harmonic-Investment? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Harmonic gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Harmonic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,07 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 9,935 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,39 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 25.09.2026 auf 11,01 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,39 Prozent.

Der Börsenwert von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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