Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Frühe Investition
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor einem Jahr eingefahren
Harmonic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Harmonic-Aktie 8,87 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 127,396 Harmonic-Aktien. Die gehaltenen Harmonic-Papiere wären am 20.11.2026 10 608,79 USD wert, da der Schlussstand 9,41 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,09 Prozent erhöht.
Harmonic war somit zuletzt am Markt 1,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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