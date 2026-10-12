NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Harmonic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Harmonic-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,16 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 091,703 Harmonic-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 997,82 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Anteils am 09.10.2026 auf 10,99 USD belief. Das entspricht einem Plus von 19,98 Prozent.

Der Börsenwert von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at