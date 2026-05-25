Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Harmonic-Performance
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Harmonic-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,859 Harmonic-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 225,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,20 USD belief. Mit einer Performance von +125,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Harmonic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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