Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Performance im Blick
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor einem Jahr abgeworfen
Die Harmonic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 039,501 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 494,80 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Anteils am 28.08.2026 auf 12,02 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,95 Prozent angezogen.
Der Harmonic-Wert an der Börse wurde auf 1,31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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