NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harmonic von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Harmonic-Aktien gewesen.

Am 01.06.2016 wurden Harmonic-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Harmonic-Papiers betrug an diesem Tag 2,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 352,113 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Harmonic-Aktie auf 15,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 320,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 432,04 Prozent zugenommen.

Harmonic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at