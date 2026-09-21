Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Harmonic-Performance
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 21.09.2016 wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Harmonic-Aktie bei 4,76 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 2 100,840 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 319,33 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 18.09.2026 auf 11,10 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 133,19 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Harmonic belief sich jüngst auf 1,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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