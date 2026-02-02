NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Harmonic-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Harmonic-Aktie bei 7,89 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Harmonic-Aktie investierten, hätten nun 1 267,427 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 9,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 319,39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,19 Prozent.

Harmonic wurde am Markt mit 1,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at