NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Harmonic-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Harmonic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Harmonic-Aktie an diesem Tag 3,43 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 915,452 Harmonic-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28 075,80 USD, da sich der Wert einer Harmonic-Aktie am 09.01.2026 auf 9,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 180,76 Prozent.

Harmonic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at