Harmonic Aktie

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WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

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Harmonic-Anlage im Blick 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Harmonic-Aktie gebracht.

Am 19.10.2016 wurde die Harmonic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,40 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 18,519 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 10,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197,96 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete Harmonic eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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