NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Harmonic-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Harmonic-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,40 USD. Bei einem Harmonic-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 961,538 Harmonic-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 9,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 951,92 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,48 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Harmonic betrug jüngst 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at