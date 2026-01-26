NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Harmonic von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,81 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 67,522 Harmonic-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2026 692,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30,79 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at