WKN: 578107 / ISIN: US4169061052

Harvard Bioscience-Investment im Blick 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harvard Bioscience von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Harvard Bioscience-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Harvard Bioscience-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 37,879 Harvard Bioscience-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 0,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,77 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 77,23 Prozent verringert.

Harvard Bioscience erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

