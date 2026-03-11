Harvard Bioscience Aktie
WKN: 578107 / ISIN: US4169061052
|Harvard Bioscience-Anlage im Blick
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harvard Bioscience von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Harvard Bioscience-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Harvard Bioscience-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348,432 Harvard Bioscience-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Harvard Bioscience-Aktie auf 0,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81,53 Prozent.
Harvard Bioscience markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Harvard Bioscience Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Harvard Bioscience Inc.
|0,43
|-4,04%
