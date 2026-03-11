Harvard Bioscience Aktie

Harvard Bioscience für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578107 / ISIN: US4169061052

Harvard Bioscience-Anlage im Blick 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harvard Bioscience von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Harvard Bioscience-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Harvard Bioscience-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Harvard Bioscience-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348,432 Harvard Bioscience-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Harvard Bioscience-Aktie auf 0,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81,53 Prozent.

Harvard Bioscience markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Harvard Bioscience Inc. 0,43 -4,04%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

