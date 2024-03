NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harvard Bioscience von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Harvard Bioscience gewesen.

Die Harvard Bioscience-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Harvard Bioscience-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 18,182 Harvard Bioscience-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,09 USD, da sich der Wert eines Harvard Bioscience-Papiers am 26.03.2024 auf 4,02 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 26,91 Prozent.

Der Marktwert von Harvard Bioscience betrug jüngst 180,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at