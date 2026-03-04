Harvard Bioscience Aktie
WKN: 578107 / ISIN: US4169061052
|Harvard Bioscience-Anlage im Blick
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harvard Bioscience von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Harvard Bioscience-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,575 Harvard Bioscience-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Harvard Bioscience-Anteile wären am 03.03.2026 14,46 USD wert, da der Schlussstand 0,57 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 85,54 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Harvard Bioscience eine Börsenbewertung in Höhe von 26,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harvard Bioscience Inc.
Analysen zu Harvard Bioscience Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Harvard Bioscience Inc.
|0,47
|-2,07%