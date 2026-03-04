Harvard Bioscience Aktie

Harvard Bioscience für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578107 / ISIN: US4169061052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Harvard Bioscience-Anlage im Blick 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harvard Bioscience von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Harvard Bioscience-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Harvard Bioscience-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,575 Harvard Bioscience-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Harvard Bioscience-Anteile wären am 03.03.2026 14,46 USD wert, da der Schlussstand 0,57 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 85,54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Harvard Bioscience eine Börsenbewertung in Höhe von 26,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Harvard Bioscience Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Harvard Bioscience Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Harvard Bioscience Inc. 0,47 -2,07% Harvard Bioscience Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen