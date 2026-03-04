NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harvard Bioscience von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Harvard Bioscience-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Harvard Bioscience-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,575 Harvard Bioscience-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Harvard Bioscience-Anteile wären am 03.03.2026 14,46 USD wert, da der Schlussstand 0,57 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 85,54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Harvard Bioscience eine Börsenbewertung in Höhe von 26,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at