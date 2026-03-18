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Harvard Bioscience Aktie

Harvard Bioscience für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578107 / ISIN: US4169061052

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Lukrativer Harvard Bioscience-Einstieg? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel Verlust hätte ein Harvard Bioscience-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Harvard Bioscience-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Harvard Bioscience-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Harvard Bioscience-Papier an diesem Tag bei 0,67 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Harvard Bioscience-Aktie investiert hat, hat nun 14 843,402 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Harvard Bioscience-Papiere wären am 13.03.2026 7 028,35 USD wert, da der Schlussstand 0,47 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Harvard Bioscience eine Marktkapitalisierung von 21,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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