Harvard Bioscience Aktie
WKN: 578107 / ISIN: US4169061052
|Lukrativer Harvard Bioscience-Einstieg?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harvard Bioscience von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Harvard Bioscience-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,96 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Harvard Bioscience-Aktie investiert, befänden sich nun 337,838 Harvard Bioscience-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 0,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,02 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Harvard Bioscience belief sich zuletzt auf 25,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harvard Bioscience Inc.
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harvard Bioscience von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Harvard Bioscience Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Harvard Bioscience Inc.
|0,45
|-3,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.