NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harvard Bioscience von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Harvard Bioscience-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,96 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Harvard Bioscience-Aktie investiert, befänden sich nun 337,838 Harvard Bioscience-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 0,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,02 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Harvard Bioscience belief sich zuletzt auf 25,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

