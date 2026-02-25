NASDAQ Composite Index-Papier Harvard Bioscience-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harvard Bioscience von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Harvard Bioscience-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 25.02.2023 wurde das Harvard Bioscience-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Harvard Bioscience-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 389,831 Harvard Bioscience-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (0,58 USD), wäre das Investment nun 1 969,49 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 80,31 Prozent gleich.

Harvard Bioscience markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at