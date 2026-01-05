NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HealthStream-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades HealthStream-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,76 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 45,956 HealthStream-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 22,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 047,33 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,73 Prozent gesteigert.

HealthStream war somit zuletzt am Markt 676,37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at