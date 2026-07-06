HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|HealthStream-Performance
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit HealthStream-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,62 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,234 HealthStream-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (28,41 USD), wäre das Investment nun 120,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,28 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von HealthStream belief sich zuletzt auf 829,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HealthStream Inc.
Analysen zu HealthStream Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HealthStream Inc.
|25,00
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.