NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HealthStream-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit HealthStream-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,62 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,234 HealthStream-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (28,41 USD), wäre das Investment nun 120,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,28 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream belief sich zuletzt auf 829,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at