NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen HealthStream-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 28.09.2023 wurden HealthStream-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der HealthStream-Aktie betrug an diesem Tag 21,72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das HealthStream-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,604 HealthStream-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 133,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,98 Prozent.

Insgesamt war HealthStream zuletzt 889,01 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at