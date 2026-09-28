HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Rentable HealthStream-Anlage?
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren eingefahren
Am 28.09.2023 wurden HealthStream-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der HealthStream-Aktie betrug an diesem Tag 21,72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das HealthStream-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,604 HealthStream-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 133,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,98 Prozent.
Insgesamt war HealthStream zuletzt 889,01 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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