HealthStream Aktie

HealthStream für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable HealthStream-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen HealthStream-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 28.09.2023 wurden HealthStream-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der HealthStream-Aktie betrug an diesem Tag 21,72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das HealthStream-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,604 HealthStream-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 133,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,98 Prozent.

Insgesamt war HealthStream zuletzt 889,01 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HealthStream Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu HealthStream Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HealthStream Inc. 25,40 0,00% HealthStream Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen