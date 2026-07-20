NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HealthStream von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HealthStream gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das HealthStream-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HealthStream-Aktie bei 26,00 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 384,615 HealthStream-Papiere. Die gehaltenen HealthStream-Aktien wären am 17.07.2026 10 953,85 USD wert, da der Schlussstand 28,48 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,54 Prozent erhöht.

Der Marktwert von HealthStream betrug jüngst 830,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at