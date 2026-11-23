Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HealthStream-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die HealthStream-Anteile bei 25,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 388,651 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 217,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,18 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete HealthStream eine Marktkapitalisierung von 799,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at