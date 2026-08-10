HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|HealthStream-Investment im Blick
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor 5 Jahren verloren
HealthStream-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,16 USD. Bei einem HealthStream-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 331,565 HealthStream-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 9 522,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,72 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,77 Prozent.
Am Markt war HealthStream jüngst 839,26 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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