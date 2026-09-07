HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Frühe Investition
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden HealthStream-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das HealthStream-Papier an diesem Tag bei 29,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die HealthStream-Aktie investiert, befänden sich nun 3,376 HealthStream-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HealthStream-Papiere wären am 04.09.2026 98,58 USD wert, da der Schlussstand 29,20 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,42 Prozent.
Der Börsenwert von HealthStream belief sich jüngst auf 854,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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