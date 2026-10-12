NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HealthStream von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in HealthStream-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das HealthStream-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 372,162 HealthStream-Papiere. Die gehaltenen HealthStream-Anteile wären am 09.10.2026 12 329,74 USD wert, da der Schlussstand 33,13 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,30 Prozent erhöht.

Insgesamt war HealthStream zuletzt 1,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at