NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren HealthStream-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.03.2021 wurde das HealthStream-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die HealthStream-Aktie bei 22,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,396 HealthStream-Aktien. Die gehaltenen HealthStream-Aktien wären am 20.03.2026 89,41 USD wert, da der Schlussstand 20,34 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 10,59 Prozent.

Insgesamt war HealthStream zuletzt 601,82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at