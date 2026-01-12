NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HealthStream-Aktien verlieren können.

Die HealthStream-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HealthStream-Aktie 31,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, befänden sich nun 318,674 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.01.2026 7 042,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,57 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für HealthStream eine Börsenbewertung in Höhe von 655,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

