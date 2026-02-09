NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte eine HealthStream-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in HealthStream-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das HealthStream-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HealthStream-Papier bei 33,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,014 HealthStream-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 60,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,09 USD belief. Damit wäre die Investition 39,45 Prozent weniger wert.

Der HealthStream-Wert an der Börse wurde auf 599,30 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at