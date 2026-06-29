NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte eine HealthStream-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen HealthStream-Einstiegs gewesen.

Die HealthStream-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das HealthStream-Papier bei 27,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die HealthStream-Aktie investiert, befänden sich nun 362,976 HealthStream-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.06.2026 9 702,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,73 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 2,98 Prozent.

Der Marktwert von HealthStream betrug jüngst 780,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at