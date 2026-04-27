NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HealthStream von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen HealthStream-Einstiegs gewesen.

Die HealthStream-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,11 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hat, hat nun 432,713 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 9 221,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,79 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream belief sich zuletzt auf 625,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at