NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: Diese Dividende bekommen Heartland Express-Aktionäre

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,08 USD vereinbart. Die Dividende wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. Somit vergütet Heartland Express die Aktionäre insgesamt mit 6,24 Mio. USD. Damit wurde das Niveau der Heartland Express-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 32,20 Prozent nach oben angepasst.

Heartland Express- Ausschüttungsrendite im Blick

Via NASDAQ beendete der Heartland Express-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 13,14 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Heartland Express-Papiers 0,89 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,71 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Heartland Express-Aktienkurs via NASDAQ 13,50 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 0,724 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Heartland Express

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,08 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,61 Prozent abnehmen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Heartland Express

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Heartland Express steht aktuell bei 954,509 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Heartland Express beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erzielte Heartland Express einen Umsatz von 805,710 Mio.USD sowie ein EPS von -0,67 USD.

Redaktion finanzen.at