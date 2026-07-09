Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Frühes Investment
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr abgeworfen
Am 09.07.2025 wurde die Heartland Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Heartland Express-Aktie bei 9,34 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,707 Heartland Express-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,42 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 08.07.2026 auf 14,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,42 Prozent gesteigert.
Alle Heartland Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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