NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Heartland Express-Einstiegs gewesen.

Am 09.07.2025 wurde die Heartland Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Heartland Express-Aktie bei 9,34 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,707 Heartland Express-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,42 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 08.07.2026 auf 14,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,42 Prozent gesteigert.

Alle Heartland Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at