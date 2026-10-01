Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Frühe Investition
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Heartland Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Heartland Express-Aktie bei 8,33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 12,005 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,38 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Papiers am 30.09.2026 auf 11,61 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,38 Prozent vermehrt.
Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 899,09 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heartland Express Inc.
Analysen zu Heartland Express Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heartland Express Inc.
|10,30
|0,00%