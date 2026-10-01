Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Frühe Investition 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Heartland Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Heartland Express-Aktie bei 8,33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 12,005 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,38 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Papiers am 30.09.2026 auf 11,61 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,38 Prozent vermehrt.

Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 899,09 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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