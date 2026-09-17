NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,96 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Heartland Express-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,657 Heartland Express-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 11,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 744,36 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,56 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express belief sich zuletzt auf 968,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at