Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Profitable Heartland Express-Investition? 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heartland Express von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 16.04.2025 wurde die Heartland Express-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Heartland Express-Papier an diesem Tag bei 8,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,376 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (10,75 USD), wäre das Investment nun 133,04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 33,04 Prozent.

Heartland Express war somit zuletzt am Markt 849,55 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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