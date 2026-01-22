Heartland Express Aktie

WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

Rentabler Heartland Express-Einstieg? 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heartland Express von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Heartland Express-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Heartland Express-Papier bei 11,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,598 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Heartland Express-Papiers auf 10,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,37 Prozent.

Heartland Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 790,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

