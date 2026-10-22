Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Lukrative Heartland Express-Investition? 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Heartland Express-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Heartland Express-Anteile letztlich bei 18,15 USD. Bei einem Heartland Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,510 Heartland Express-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 56,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,26 USD belief. Damit wäre die Investition 43,47 Prozent weniger wert.

Heartland Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 791,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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